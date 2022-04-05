Компанія Airbnb остаточно зупинила свою діяльність у росії та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Компанія Airbnb призупинила діяльність у росії та білорусі. Це означає, що бронювання житла у цих країнах припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання за кордоном. Про це повідомляє УНН.
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В компанії повідомили, що це вплине і на гостей, і на господарях
Календарі оголошень в росії та білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий.
Користувачі з усіх країн не зможуть бронювати житло або залишати відгуки в цих країнах.
Гостям з росії та білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb.
Нагадаємо
Ще на початку війни за 48 годин на Airbnb іноземці забронювали місця в Україні на 1,9 млн доларів.