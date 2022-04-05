Компания Airbnb окончательно остановила свою деятельность в России и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Компания Airbnb приостановила деятельность в россии и беларуси. Это означает, что бронирование жилья в этих странах прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование за рубежом. Об этом сообщаетУНН.
Детали
В компании сообщили, что это повлияет и на гостей, и на хозяевах
Календаре объявлений в россии и беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен.
Пользователи из всех стран не смогут бронировать жилье или оставлять отзывы в этих странах.
Гостям из россии и беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb.
Напомним
Еще в начале войны за 48 часов на Airbnb иностранцы забронировали места в Украине на 1,9 млн долларов.