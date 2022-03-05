За 48 годин на Airbnb іноземці забронювали місця в Україні на 1,9 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter повідомив, що за 48 годин на платформі Airbnb люди з усього світу забронювали 61 406 ночей на суму 1,9 млн доларів. Про це повідомляє УНН.
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За останні дві доби всього заброньовано 61 406 ночей, заявив генеральний директор компанії Брайан Ческі. Господарі всіх цих квартир отримають 1,9 мільйона доларів. Іноземці пишуть, що бронюють житло, щоб підтримати українців — у країну, де зараз триває війна, вони поки що не можуть приїхати.
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"Така класна ідея від нашої спільноти. Дякую", - додав у своєму твіті Брайан Ческі.
Про свою допомогу Україні іноземці діляться у Twitter та закликають інших приєднатися до акції.
"Друг щойно забронював квартиру Airbnb у Києві (до якої він, очевидно, ніколи не поїде). Є багато різних способів допомогти/пожертвувати, але це ще один", - написала одна з користувачок.
Додамо, що сервіси бронювання житла Airbnb та Вooking припинили свою діяльність у Росії та Білорусі.
Нагадаємо
Airbnb планує надати безкоштовне житло для біженців з України.