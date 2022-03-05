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За 48 годин на Airbnb іноземці забронювали місця в Україні на 1,9 млн доларів

За 48 годин на Airbnb іноземці забронювали місця в Україні на 1,9 млн доларів

Київ • УНН

 • 317281 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter повідомив, що за 48 годин на платформі Airbnb люди з усього світу забронювали 61 406 ночей на суму 1,9 млн доларів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За останні дві доби всього заброньовано 61 406 ночей, заявив генеральний директор компанії Брайан Ческі. Господарі всіх цих квартир отримають 1,9 мільйона доларів. Іноземці пишуть, що бронюють житло, щоб підтримати українців — у країну, де зараз триває війна, вони поки що не можуть приїхати.

Цитата

"Така класна ідея від нашої спільноти. Дякую", - додав у своєму твіті Брайан Ческі.

Про свою допомогу Україні іноземці діляться у Twitter та закликають інших приєднатися до акції.

"Друг щойно забронював квартиру Airbnb у Києві (до якої він, очевидно, ніколи не поїде). Є багато різних способів допомогти/пожертвувати, але це ще один", - написала одна з користувачок.

Додамо, що сервіси бронювання житла Airbnb та Вooking припинили свою діяльність у Росії та Білорусі.

Нагадаємо

Airbnb планує надати безкоштовне житло для біженців з України.

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