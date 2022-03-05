За 48 часов на Airbnb иностранцы забронировали места в Украине на 1,9 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в своем Twitter сообщил, что за 48 часов на платформе Airbnb люди со всего мира забронировали 61 406 ночей на сумму 1,9 млн долларов. Об этом сообщает УНН.
Детали
За последние двое суток всего забронирован 61 406 ночей, заявил генеральный директор компании Брайан Чески. Хозяева всех этих квартир получат 1,9 миллиона долларов. Иностранцы пишут, что бронируют жилье, чтобы поддержать украинцев в страну, где сейчас идет война, они пока не могут приехать.
Цитата
"Такая классная идея от нашего сообщества. Спасибо", - добавил в своем твите Брайан Чески.
О своей помощи Украине иностранцы делятся в Twitter и призывают других присоединиться к акции.
" Друг только что забронировал квартиру Airbnb в Киеве (к которой он, очевидно, никогда не поедет). Есть много разных способов помочь/пожертвовать, но это еще один", - написала одна из пользовательниц.
Добавим, что сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking прекратили свою деятельность в России и Беларуси.
Напомним
Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для беженцев с Украины.