Airbnb планує надати безкоштовне житло для біженців з України

Цитата

“Airbnb і Airbnb.org співпрацюють з нашими хостами, щоб безкоштовно розмістити до 100 000 біженців, які втікають з України. Нам потрібна допомога для досягнення цієї мети. Найбільша потреба – це більше людей, які можуть запропонувати свої будинки у сусідніх країнах, зокрема у Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії", — написав Ческі.

Тих, хто може надати українцям прихисток, просять перейти за посиланням. Також за ним можна зробити пожертву.

Ческі зазначив, що проживання буде безкоштовним, оскільки фінансуватиметься компанією Airbnb, донорами та “щедрістю господарів”.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free

— Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Нагадаємо

Країни Вишеградської групи, до якої входять Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина, приймають біженців з України.