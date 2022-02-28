Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для беженцев из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Онлайн-сервис по краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для 100 тыс. беженцев из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соучредителя компании Брайана Чески.
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“Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут с Украины. Нам нужна помощь для достижения этой цели. Наибольшая потребность - это больше людей, которые могут предложить свои дома в соседних странах, в частности в Польше, Германии, Венгрии и Румынии", — написал Чески.
Тех, кто может предоставить украинцам убежище, просят перейти по ссылке. Также по ней можно сделать пожертвование.
Чески отметил, что проживание будет бесплатным, поскольку будет финансироваться компанией Airbnb, донорами и “щедростью хозяев”.
1. Airbnb andhttps://t.Co/enqjlQB0rHare working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free— Brian Chesky (@bchesky)February 28, 2022
Напомним
Страны Вышеградской группы, в которую входят Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, принимают беженцев с Украины.