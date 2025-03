Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для беженцев из Украины

Цитата

“Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут с Украины. Нам нужна помощь для достижения этой цели. Наибольшая потребность - это больше людей, которые могут предложить свои дома в соседних странах, в частности в Польше, Германии, Венгрии и Румынии", — написал Чески.

Тех, кто может предоставить украинцам убежище, просят перейти по ссылке. Также по ней можно сделать пожертвование.

Чески отметил, что проживание будет бесплатным, поскольку будет финансироваться компанией Airbnb, донорами и “щедростью хозяев”.

— Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Напомним

Страны Вышеградской группы, в которую входят Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, принимают беженцев с Украины.