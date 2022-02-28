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Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для беженцев из Украины

Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 166627 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Онлайн-сервис по краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb планирует предоставить бесплатное жилье для 100 тыс. беженцев из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соучредителя компании Брайана Чески.

Цитата

“Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут с Украины. Нам нужна помощь для достижения этой цели. Наибольшая потребность - это больше людей, которые могут предложить свои дома в соседних странах, в частности в Польше, Германии, Венгрии и Румынии", — написал Чески.

Тех, кто может предоставить украинцам убежище, просят перейти по ссылке. Также по ней можно сделать пожертвование.

Чески отметил, что проживание будет бесплатным, поскольку будет финансироваться компанией Airbnb, донорами и “щедростью хозяев”.

1. Airbnb andhttps://t.Co/enqjlQB0rHare working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free

— Brian Chesky (@bchesky)February 28, 2022

Напомним

Страны Вышеградской группы, в которую входят Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, принимают беженцев с Украины.

Украинские Национальные Новости

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