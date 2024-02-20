Компанія зі США LISCR припинила перевозити російську нафту
Київ • УНН
Американська компанія Liberian International Ship & Corporate Registry припинила транспортування російської нафти і вилучила всі російські судна зі свого реєстру, що дозволило Україні виключити Росію зі списку країн-спонсорів війни.
Американська компанія Liberian International Ship & Corporate Registry припинила перевозити російську нафту, після чого в Україні її вилучити зі списку спонсорів війни. Про це повідомили в НАЗК, передає УНН.
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Зазначається, що компанія надіслала лист до НАЗК, де заявила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку. Зокрема — LISCR повідомила, що всі судна російського Совкомфлота було вилучено з Ліберійського міжнародного суднового та корпоративного реєстру.
Відтепер здатність Росії транспортувати свою нафту стала ще більш обмеженою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати "нафтодолари" - меншими
Там також зазначили, що відкриті до співпраці з міжнародним бізнесом та готові провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії.
НАЗК підключило до нового Порталу повідомлень викривачів 144 організації13.02.24, 17:31 • 64635 переглядiв