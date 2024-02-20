Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть
Киев • УНН
Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.
Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила перевозить российскую нефть, после чего в Украине ее изъяли из списка спонсоров войны. Об этом сообщили в НАПК, передает УНН.
Детали
Отмечается, что компания направила письмо в НАПК, где заявила о выполнении условий, которые позволяют исключить ее из перечня. В частности - LISCR сообщила, что все суда российского Совкомфлота были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.
Отныне способность России транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать "нефтедоллары" - меньше
Там также отметили, что открыты к сотрудничеству с международным бизнесом и готовы провести консультации относительно шагов, необходимых для исключения из перечня каждой отдельной компании.
НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации13 февраля 2024, 15:31 • 62918 просмотров
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть
Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.
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