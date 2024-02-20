Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев

Великобритания закрыла одну из двух своих программ для украинских беженцев - "Украинскую семейную программу", которая позволяла украинцам, имеющим родственников в Британии, въезжать и оставаться в стране в течение 3 лет, но теперь они могут подать заявку на участие в программе "Дома для Украины", в рамках которой британцы спонсируют украинцев в обмен на государственную поддержку.