Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  114317 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  176239 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  167084 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  288505 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  343581 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  270822 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  283028 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  340059 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  308711 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243446 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 01:17  •  2617 просмотра

Read in English

Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.

Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила перевозить российскую нефть, после чего в Украине ее изъяли из списка спонсоров войны. Об этом сообщили в НАПК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что компания направила письмо в НАПК, где заявила о выполнении условий, которые позволяют исключить ее из перечня. В частности - LISCR сообщила, что все суда российского Совкомфлота были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

Отныне способность России транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать "нефтедоллары" - меньше

пишет НАПК.

Там также отметили, что открыты к сотрудничеству с международным бизнесом и готовы провести консультации относительно шагов, необходимых для исключения из перечня каждой отдельной компании.

НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации13 февраля 2024, 15:31 • 62918 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Компанія зі США LISCR припинила перевозити російську нафту
US company LISCR stops transporting Russian oil
Новости по теме

Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Американская компания Liberian International Ship &amp; Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.

Война •   •  2617 просмотра
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть

Американские ученые определили Трампа худшим президентом в истории США

Американские ученые поставили Дональда Трампа на последнее место в исследовании президентского величия, в котором оценивались президенты от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.

Политика •   •  6723 просмотра
Американские ученые определили Трампа худшим президентом в истории США

В России под Брянском силы ПВО сбили дрон

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Брянской области, в чем губернатор обвинил Украину.

Война •   •  10417 просмотра
В России под Брянском силы ПВО сбили дрон

Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства во время их встречи в феврале, как сообщают северокорейские государственные СМИ.

Политика •   •  9406 просмотра
Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства

Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Украина готова возобновить работу своего мобильного консульства в Приднестровском регионе Молдовы для предоставления консульских услуг украинским гражданам, если будет обеспечена их безопасность и свобода передвижения.

Политика •   •  11138 просмотра
Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев

Великобритания закрыла одну из двух своих программ для украинских беженцев - "Украинскую семейную программу", которая позволяла украинцам, имеющим родственников в Британии, въезжать и оставаться в стране в течение 3 лет, но теперь они могут подать заявку на участие в программе "Дома для Украины", в рамках которой британцы спонсируют украинцев в обмен на государственную поддержку.

Общество •   •  14351 просмотра
Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев

Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ

Британский корабль Rubymar был атакован ракетами Хути в Аденском заливе, что вызвало пожар и затопление судна после эвакуации экипажа.

Война •   •  12379 просмотра
Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ

Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что Иран продолжает обогащать уран сверх пределов, необходимых для коммерческой ядерной энергетики, и теперь имеет достаточно материала для создания трех ядерных бомб при условии дальнейшего обогащения, несмотря на призывы ООН остановиться.

Политика •   •  11322 просмотра
Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран

Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне

Российские хакеры получили доступ к системе вещания украинского телеканала "Эспрессо" и выпустили в эфир пропагандистское видео, прежде чем канал восстановил контроль. Телевизионщики обвиняют в атаке россиян.

Общество •   •  18513 просмотра
Хакеры взломали эфирную систему телеканала "Эспрессо", вероятно это были россияне

В Кременчуге взрывы

В Полтавской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, а в Кременчуге и Херсоне раздались звуки взрывов.

Война •   •  13040 просмотра
В Кременчуге взрывы