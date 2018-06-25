Комітет Європарламенту проголосував за санкції проти Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Комітет громадянських свобод (LIBE) Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС: незалежність судів та свобода ЗМІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Занепокоєння у Європарламенті також викликає інформація про жорстоке поводження з мігрантами в Угорщині.
Для початку процедури рішення комітету мають затвердити на голосуванні під час пленарної сесії у Страсбурзі.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон підтримує запровадження фінансових санкцій проти країн, які відмовляються приймати прохачів притулку.