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Комітет Європарламенту проголосував за санкції проти Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Комітет громадянських свобод (LIBE) Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС: незалежність судів та свобода ЗМІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Занепокоєння у Європарламенті також викликає інформація про жорстоке поводження з мігрантами в Угорщині.

Для початку процедури рішення комітету мають затвердити на голосуванні під час пленарної сесії у Страсбурзі.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон підтримує запровадження фінансових санкцій проти країн, які відмовляються приймати прохачів притулку.

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