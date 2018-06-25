Комитет Европарламента проголосовал за санкции против Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Комитет гражданских свобод (LIBE) Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС: независимость судов и свобода СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой АР.
Беспокойство в Европарламенте также вызывает информация о жестоком обращении с мигрантами в Венгрии.
Для начала процедуры решения комитета должны утвердить на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге.
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.