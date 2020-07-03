Комітет ВР затвердив проект бюлетеня з відкритими списками - нардеп

"На засідання комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування з відкритими списками тепер буде виглядати так", - написав нардеп та опублікував фото бюлетеня.

Слід зазначити, що парламентар Качура є заступником голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.

Як повідомляв УНН, з 1 липня можна змінити виборчу адресу, голосувати тепер дозволили без прописки.

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