Комітет ВР затвердив проект бюлетеня з відкритими списками - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Нардеп від фракції “Слуга Народа” Олександр Качура опублікував проект бюлетеня, який у четвер затвердив Комітет ВРУ з питань організації державної влади. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"На засідання комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування з відкритими списками тепер буде виглядати так", - написав нардеп та опублікував фото бюлетеня.
Слід зазначити, що парламентар Качура є заступником голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.
Як повідомляв УНН, з 1 липня можна змінити виборчу адресу, голосувати тепер дозволили без прописки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арахамія спростував чутки про перенесення місцевих виборів