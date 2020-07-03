Комитет ВР утвердил проект бюллетеня с открытыми списками - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Нардеп от фракции “Слуга Народа” Александр Качура опубликовал проект бюллетеня, который в четверг утвердил Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
“На заседание комитета утвердили изменения в избирательный кодекс. Бюллетень для голосования по открытым спискам теперь будет выглядеть так”, — написал нардеп и опубликовал фото бюллетеня.
Следует отметить, что парламентарий Качура является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития.
Как сообщал УНН, с 1 июля можно изменить избирательный адрес, голосовать теперь позволили без прописки.
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