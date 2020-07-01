Арахамія спростував чутки про перенесення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав чутками інформацію про можливе перенесення місцевих виборів. Адже перенести їх з жовтня місяця вже неможливо юридично. Про це він заявив журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
Так, вже наступного тижня парламент має призначити дату проведення місцевих виборів, тож інформація про можливе перенесення дати з жовтня є чутками.
"Для того, щоб у когось, наприклад, виникла думка так зробити, на це знадобилось би дві сесії. У нас немає часу до виборів зробити це через дві сесії, через зміну до Конституції, фактично. Я вважаю, що цей сценарій неможливий, скільки б там чутків не було. Це просто юридично неможливо зробити", - зазначив Арахамія.
Він додав, що партія "Слуга народу" встигне провести дослідження, щоб обрати своїх кандидатів. Опитування збираються провести на вулиці.
Як раніше повідомляв УНН, робоча група Верховної Ради разом з урядовцями готують проекти постанов про місцеві вибори. За них мають проголосувати вже наступного парламентського тижня і після цього - відразу ж оголосити про проведення виборів.