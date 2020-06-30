У "Слузі народу" розповіли, коли голосуватимуть за проекти постанов про місцеві вибори

"Щодо підготовки постанов про вибори. Ми на минулому тижні створили робочу групу всередині комітету і разом з представниками і міністерством регіонального розвитку, і ЦВК і Мінфіном опрацювали це питання. Зараз готуємо відповідні проекти постанов. Сподіваюсь, вони на цьому тижні будуть у комітеті прийняті", - повідомив Корнієнко.

Він зазначив, що також є проект постанови народного депутата Олексія Гончаренка, проте він не дуже підходить для оголошення виборів у цьому році у зв’язку з проведенням децентралізації.

"Тому зараз ми готуємо відповідні постанови, щоб їх на наступному тижні проголосувати та оголосити вибори. Разом з тим, є проект закону №3712 про повернення коштів з фонду COVID-19 на вибори. Просимо розглянути на комітеті найближчим часом. Щоб ми разом проголосували проект постанови про оголошення виборів та проект закону про зміни до бюджету, який повноцінно виділить кошти на ці вибори, щоб вони пройшли чесно, правильно та з урахуванням епідеміологічної ситуації", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, близько 6 млн українців без прописки зможуть проголосувати на виборах.