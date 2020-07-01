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Відсьогодні можна змінити виборчу адресу: голосувати дозволять без прописки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Відсьогодні розпочинається процедура зміни виборчої адреси, аби всі виборці, які живуть не за місцем своєї реєстрації в паспорті або не мають реєстрації, змогли, зокрема, проголосувати восени на місцевих виборах. Відповідну постанову, яка набуває чинності з 1 липня, у червні ухвалила Центральна виборча комісія, повідомляє УНН.

До цього чимала кількість громадян України (понад 1 млн осіб) не мала можливості реалізувати своє право голосу. Йдеться про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії виборців належать й особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а отже вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання.

Рішенням ЦВК, зокрема, передбачено, що орган ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Для цього такому виборцю необхідно звернутися до органу ведення ДРВ за місцем свого фактичного проживання на території України із заявою:

  • щодо включення до ДРВ – у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього;
  • щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у ДРВ, але він вибув із зареєстрованого місця проживання.

Таку заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Заява в паперовій формі може бути подана також через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства. Ця новела дозволить скористатися цією процедурою особам з інвалідністю. Заява в електронній формі подається із застосуванням кваліфікованого електронного підпису виборця.

Важливо враховувати, що вказані заяви можна подавати у міжвиборчий період та у перші п’ять днів виборчого процесу. Разом з тим, виборець, якому органом ведення ДРВ вже було визначено виборчу адресу за фактичним місцем його проживання, може звернутися із новою заявою щодо чергової зміни не раніше ніж через 180 днів після внесення першої до ДРВ.

Як вказали у Громадській мережі ОПОРА, аби проголосувати на місцевих виборах вже цієї осені, процедуру необхідно буде пройти до 9 вересня включно.

"Ця процедура дещо схожа на ту, яку рекордна кількість виборців пройшла під час президентських та парламентських виборів у 2019 році. Проте є й кілька принципових відмінностей, наприклад, обов'язково надати 1 з 6 документів, що підтверджують фактичне місце проживання, а також можна подати таку заяву онлайн. Крім того, ця процедура — довготривала, її не доведеться повторювати перед кожними наступними виборами, якщо людина не змінить у подальшому своє місце проживання", - додали в ОПОРІ.

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