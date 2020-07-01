С сегодняшнего дня можно изменить избирательный адрес: голосовать позволят без прописки

До этого немалое количество граждан Украины (свыше 1 млн человек) не имело возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории избирателей относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства.

Решением ЦИК, в частности, предусмотрено, что орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) может определить избирательный адрес избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания.

Для этого такому избирателю необходимо обратиться в орган ведения ГРИ по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением:



о включении в ГРИ - в случае если гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, обнаружил, что его не включели в него;



относительно изменения избирательного адреса - в случае, если запись об избирателе содержится в ГРИ, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.



Такое заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме. Заявление в бумажной форме может быть подано также через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством. Эта новелла позволит воспользоваться этой процедурой лицам с инвалидностью. Заявление в электронной форме подается с применением квалифицированной электронной подписи избирателя.

Важно учитывать, что указанные заявления можно подавать в период между и в первые пять дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения ГРИ уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением об очередном изменении не ранее чем через 180 дней после внесения первого в ГРИ.

Как указали в Общественной сети ОПОРА, чтобы проголосовать на местных выборах уже этой осенью, процедуру необходимо пройти до 9 сентября включительно.

"Эта процедура несколько похожа на ту, которую рекордное количество избирателей прошло во время президентских и парламентских выборов в 2019 году. Однако есть и несколько принципиальных отличий, например, обязательно предоставить 1 из 6 документов, подтверждающих фактическое место проживания, а также можно подать такое заявление онлайн. Кроме того, эта процедура - длительная, ее придется повторять перед каждыми следующими выборами, если человек не изменит в дальнейшем свое место жительства", - добавили в ОПОРЕ.