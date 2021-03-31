Комітет ВР сьогодні розгляне законопроект про “податок на Google”: очікується його схвалення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні на засіданні, яке вже розпочалося, планує, зокрема, розглянути законопроект № 3683 про так званий “податок на Google”. Про це журналісту УНН повідомив голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК цього комітету ВР Олексій Устенко.
Цитата:
“Засідання комітету розпочалося об 11:00. Перше, що розглядатиметься - це податок на Google... Він, скоріш за все, буде прийнятий”, — розповів Устенко.
Деталі
Також, за його словами, комітет розгляне сьогодні:
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- проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам,
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- проект закону № 3601 щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції,
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- проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу,
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- проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
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Доповнення
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 3683 про так званий “податок на Google”.
Нардеп Данило Гетманцев раніше пояснив, що ним пропонується ввести зручний механізм для оподаткування таких компаній, аби забезпечити надходження до державного бюджету і урівняти в правах український і транснаціональний бізнес, який “чомусь сьогодні є пільговим”.