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Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект о "налоге на Google": ожидается его одобрение

Киев  •  УНН

 • 19110 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня на заседании, которое уже началось, планирует, в частности, рассмотреть законопроект № 3683 о так называемом "налоге на Google". Об этом журналисту УНН сообщил председатель подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК этого комитета ВР Алексей Устенко.

Цитата:

"Заседание комитета началось в 11:00. Первое, что будет рассматриваться - это налог на Google... Он, скорее всего, будет принят", - рассказал Устенко.

Детали

Также, по его словам, комитет рассмотрит сегодня:

  • проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и совершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам,
  • проект закона № 3601 по устранению противоречий и уточнению определения лизинговой (арендной) операции,
  • проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные субпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза,
  • проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3683 о так называемом "налоге на Google".

Нардеп Данил Гетманцев ранее пояснил, что он предлагает ввести удобный механизм для налогообложения этих компаний, чтобы обеспечить поступление в государственный бюджет и уравнять в правах украинский и транснациональный бизнес, который "почему-то на сегодня является льготным".

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