Комітет рекомендує ВР ухвалити зміни до ККУ щодо зменшення тиску на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР прийняти законопроект № 1080 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес”. Дане рішення комітет ухвалив під час засідання, передає кореспондент УНН.
“(Пропонується - ред.) рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому законопроект „Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес“ No1080”, — сказав голова комітету Денис Монастирський.
Таку пропозицію членів комітету підтримало одноголосно.
У законопроекті пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, відповідно до яких: таке діяння, як фіктивне підприємництво, декриміналізується шляхом виключення із Особливої частини КК статті 205; значно підвищується розмір сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів і інших обов’язкових платежів для встановлення наявності ознак ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (зміни до примітки до статті 212 КК) тощо.
Нагадаємо, більшість законопроектів від “Слуги народу” ініціювали п’ять нардепів.