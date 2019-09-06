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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 93003 просмотра

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6 марта, 17:12 • 115578 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 113873 просмотра

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Комитет рекомендует ВР принять изменения в УКУ об уменьшении давления на бизнес

Комитет рекомендует ВР принять изменения в УКУ об уменьшении давления на бизнес

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект № 1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес". Данное решение комитет принял на заседании, передает корреспондент УНН.

"(Предлагается - ред.) Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект" О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес "No1080", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Такое предложение членов комитета поддержали единогласно.

В законопроекте предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, согласно которым: такое деяние, как фиктивное предпринимательство, декриминализируется путем исключения из Особенной части УК статьи 205; значительно повышается размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (изменения в примечания к статье 212 УК) и др.

Напомним, большинство законопроектов от "Слуги народа" инициировали пять нардепов.

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