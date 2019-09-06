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Більшість законопроектів від “Слуги народу” ініціювали п’ять нардепів

Більшість законопроектів від “Слуги народу” ініціювали п’ять нардепів

Київ • УНН

 • 10701 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Серед нардепів з фракції партії “Слуга народу” є п’ять, які відзначилися найбільшою кількістю законопроектів, ініціаторами або співініціаторами, яких вони є. Про це свідчать офіційні дані порталу ВР, повідомляє УНН.

Серед 252 нардепів "Слуги народу" найактивнішими у законотворчій сфері виявилися 5 парламентарів. Вони є ініціаторами або співініціаторами практично всіх законопроектів, поданих фракцією.

Олена Шуляк — 33 законопроекти;

Павло Фролов — 29 законопроектів;

Віталій Безгін — 28 законопроектів;

Роксолана Підласа — 25 законопроектів;

Данило Гетманцев — 25 законопроектів.

Як повідомляв УНН, близько 60% нардепів фракції “Слуга народу” ще не внесли жодної законодавчої ініціативи.

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