Більшість законопроектів від “Слуги народу” ініціювали п’ять нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Серед нардепів з фракції партії “Слуга народу” є п’ять, які відзначилися найбільшою кількістю законопроектів, ініціаторами або співініціаторами, яких вони є. Про це свідчать офіційні дані порталу ВР, повідомляє УНН.
Серед 252 нардепів "Слуги народу" найактивнішими у законотворчій сфері виявилися 5 парламентарів. Вони є ініціаторами або співініціаторами практично всіх законопроектів, поданих фракцією.
Олена Шуляк — 33 законопроекти;
Павло Фролов — 29 законопроектів;
Віталій Безгін — 28 законопроектів;
Роксолана Підласа — 25 законопроектів;
Данило Гетманцев — 25 законопроектів.
Як повідомляв УНН, близько 60% нардепів фракції “Слуга народу” ще не внесли жодної законодавчої ініціативи.