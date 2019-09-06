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Майже 60% нардепів зі "Слуги народу" ще не подали жодного законопроекту

Майже 60% нардепів зі "Слуги народу" ще не подали жодного законопроекту

Київ • УНН

 • 9863 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. З 252 нардепів фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді майже 60% ще не подали на розгляд парламенту жодного законопроекту чи постанови. Про це свідчать офіційні дані порталу ВР, повідомляє УНН.

Так, 150 нардепів з фракції пропрезидентської партії досі не мають жодної законодавчої ініціативи. Ще 31 нардеп має по одному законопроекту (спільному з іншими членами фракції чи самостійному) чи постанові у своєму доробку.

Найбільшу ж кількість законопроектів встигла внести нардеп Олена Шуляк, яка є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. На її рахунку вже 33 законопректи.

Всього ж представниками фракції "Слуга народу" вже зареєстрований 81 законопроект.

Нагадаємо, 29 серпня нові нардепи склали присягу.

Як повідомляв УНН, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що задача номер один для Ради 9-го скликання полягає у розробці абсолютно нового Регламенту.

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