Стефанчук заявив про необхідність ухвалення нового закону про регламент
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Задача номер один для нашої Ради - розробити абсолютно новий регламент. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"... ми обговорили з головами комітетів те, що завдання номер один для нашої ВР - це розробити абсолютно новий регламент, який би був сукупністю процедур", - зазначив Стефанчук.
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Раніше Стефанчук запевнив, що бачить процедурні помилки у роботі комітетів.