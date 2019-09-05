Зеленський сьогодні зустрінеться з фракцією “Слуга народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з членами фракції “Слуга народу”. Про це під час спілкування з журналістами повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
“Зустріч буде за участі Президента, я сподіваюся, що і за участі інших сторін, і це буде нормальна дискусія про те, як нам діяти далі. Попереду два пленарних тижні, і нам треба просто звірити годинники”, — розповів він.
Зустріч відбудеться у КВЦ “Парковий”. Час проведення зустрічі Стефанчук не назвав.
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Нагадаємо, ВР 9 скликання розпочала роботу. 29 серпня відбулося урочисте засідання та розпочалася перша сесія, яка тривала до другої години ночі 30 серпня. Під час засідання парламентарі, зокрема, сформували 5 депутатських фракцій та одну депутатську групу, а також визначилися з керівництвом фракції. Так, Давид Арахамія очолив фракцію партії “Слуга народу”. У нього є один перший заступник та 15 заступників, які, як пояснили у партії, будуть координаторами груп депутатів всередині фракції. Друга сесія відкрилася 3 вересня. На ній нардепи схвалили зняття недоторканності.