Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111426 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122224 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113769 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119772 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125118 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150783 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150403 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194765 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116845 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 11774 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с членами фракции "Слуга народа". Об этом во время общения с журналистами сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Встреча будет с участием Президента, я надеюсь, что и при участии других сторон, и это будет нормальная дискуссия о том, как нам действовать дальше. Впереди две пленарных недели, и нам надо просто сверить часы", - рассказал он.

Встреча состоится в КВЦ "Парковый". Время проведения встречи Стефанчук не назвал.

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Напомним, ВР 9 созыва начала работу. 29 августа состоялось торжественное заседание и началась первая сессия, которая продолжалась до двух часов ночи 30 августа. Во время заседания парламентарии, в частности, сформировали 5 депутатских фракций и одну депутатскую группу, а также определились с руководством фракции. Так, Давид Арахамия возглавил фракцию партии "Слуга народа". У него есть один первый заместитель и 15 заместителей, которые, как пояснили в партии, будут координаторами групп депутатов внутри фракции. Вторая сессия открылась 3 сентября. На ней нардепы одобрили снятие неприкосновенности.

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