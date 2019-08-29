У ВР сформовані фракції та одна депутатська група
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У ВР сформовано 5 фракцій та одну депутатську групу, повідомляє УНН.
Фракція “Слуга народу”: 254 нардепи.
Голова фракції Давид Арахамія; перший заступник Олександр Корнієнко та 15 заступників.
Фракція “Опозиційна платформа — За життя”: 44 нардепи.
Співголови фракції: Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
Фракція “Батьківщина”: 25 нардепи.
Голова фракції: Юлія Тимошенко, заступник голови фракції Сергій Соболєв.
Фракція “Європейська солідарність 27 нардепи.
Співголови: Артур Герасимов та Ірина Геращенко.
Фракція партії “Голос”: 17 нардепів.
Голова фракції: Сергій Рахманін.
Заступник голова фракції: Ярослав Желізняк.
Також оголошено про формування депутатської групи “За майбутнє”, до складу якої увійшли 23 нардепи. Групу очолюватимуть Віктор Бондар та Тарас Батенко.
Як писав УНН, Рада вирішила продовжувати працювати до вичерпання порядку денного.