Рада вирішила продовжувати працювати до вичерпання порядку денного
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народні депутати продовжать перше засідання Верховної Ради України до завершення розгляду кадрових питань та інших законодавчих ініціатив - навіть після 18:00, передає кореспондент УНН.
Проголосувало “за” — 359, “проти” — 13 стосовно продовження роботи першого засідання ВР після 18:00 до завершення кадрових питань та інших пунктів порядку денного.
Нагадаємо, новий склад Верховної Ради визначився з тимчасовою президією.
Як повідомляв УНН, почалося перше робоче засідання ВР 9 скликання.