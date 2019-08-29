ВР 9 скликання ухвалила перше рішення: визначилася з тимчасовою президією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Новий склад Верховної Ради визначився з тимчасовою президією, передає кореспондент УНН.
“За” склад тимчасової президії проголосували 390 нардепів.
До складу нової президії увійшли шість нардепів: Дмитро Разумков (“Слуга народу”), який очолював Підготовчу депутатську групу, а також 5 представників різних політичних партій, а саме Руслан Стефанчук, Юлій Іоффе, Андрій Кожем’якін, Михайло Забродський та Ярослав Железняк.
Члени тимчасової президії зайняли місця керівництва ВР.
Нагадаємо, почалося перше робоче засідання ВР 9 скликання.