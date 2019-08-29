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Почалося перше робоче засідання ВР 9 скликання

Почалося перше робоче засідання ВР 9 скликання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Відкрилося перше робоче засідання першої сесії Верховної Ради 9 скликання, передає кореспондент УНН.

Місце голови ВР зайняв Дмитро Разумков, який очолював Підготовчу депутатську групу. 

Він повідомив, що ЦВК зареєструвало 423 нардепи. Під час електронної реєстрації нардепів на першому засіданні зареєструвалося 405 нардепів. 

Про відкриття першого засідання оголосив найстарший нардеп Юлій Іоффе. 

На сьогоднішньому засіданні нардепи мають визначитися з керівництвом ВР, а також прийняти складання повноважень діючим складом Кабміну.

Після цього ймовірно будуть розглянуті кадрові питання.

Будуть розглянуті питання призначення нового прем’єр-міністра, а також формування складу Кабміну загалом. Окремо розглядатимуться призначення міністра оборони та міністра закордонних справ, кандидатури яких подає Президент України.
Голосування про призначення уряду заплановане на 16:00.

Найймовірнішим кандидатом на посаду прем’єр-міністра називають заступника голови Офісу Президента Олексія Гончарука, який до цього очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).
Кандидатом на посаду міністра закордонних справ називають заступника голови ОП Вадима Пристайка, який раніше очолював представництво України при НАТО.

Претендентом на посаду міністра оборони називають радника Президента Андрія Загороднюка, який входить до складу наглядової ради “Укроборонпрому”.

Крім того, очікується рішення про звільнення голови СБУ Василя Грицака, а також вирішення питання зі звільненням Юрія Луценка з посади Генпрокурора.

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