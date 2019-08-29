Рада решила продолжать работать до исчерпания повестки дня

Проголосовало "за" - 359, "против" - 13 относительно продления работы первого заседания ВР после 18:00 до завершения кадровых вопросов и других пунктов повестки дня.

Напомним, новый состав Верховной Рады определился с временным президиумом.

Как сообщал УНН, началось первое рабочее заседание ВР 9 созыва.