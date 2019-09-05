Стефанчук заявил о необходимости принятия нового закона о регламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Задача номер один для нашей Рады - разработать совершенно новый регламент. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
"... мы обсудили с главами комитетов то, что задача номер один для нашей ВР - это разработать совершенно новый регламент, который был совокупностью процедур", - отметил Стефанчук.
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Ранее Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов.