Стефанчук заявил о необходимости принятия нового закона о регламенте

"... мы обсудили с главами комитетов то, что задача номер один для нашей ВР - это разработать совершенно новый регламент, который был совокупностью процедур", - отметил Стефанчук.

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Ранее Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов.