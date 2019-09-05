Стефанчук запевнив, що бачить процедурні помилки у роботі комітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У роботі комітетів Верховної Ради України є деякі процедурні помилки. Про це сьогодні перед засіданням фракції "Слуга народу" заявив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"Ми спілкуємося з головами комітетів. Ми вже бачимо якісь не зовсім зрозумілості в проведенні комітетів. Помилки є. Я бачу вже деякі процедурні помилки. Але сама велика помилка, що за 28 років ми не отримали нормального регламенту ВРУ", - сказав Стефанчук.
За його словами задача №1 – розробити новий регламент, який би був сукупністю процедур, які б надали можливість при збереженні прав опозиції забезпечувати швидкий динамічний розгляд питань.
Нагадаємо, до четверга народні депутати мають подати свої пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства за предметами відання комітетів.