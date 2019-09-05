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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105910 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119021 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110647 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116911 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123260 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149741 просмотра

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Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов

Стефанчук заверил, что видит процедурные ошибки в работе комитетов

Киев  •  УНН

 • 9141 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В работе комитетов Верховной Рады Украины есть некоторые процедурные ошибки. Об этом сегодня перед заседанием фракции "Слуга народа" заявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Мы общаемся с главами комитетов. Мы уже видим какие-то не совсем понятности в проведении комитетов. Ошибки есть. Я вижу уже некоторые процедурные ошибки. Но самая крупная ошибка, за 28 лет мы не получили нормального регламента ВР", - сказал Стефанчук.

По его словам, задача №1 - разработать новый регламент, который был совокупностью процедур, которые бы предоставили возможность при сохранении прав оппозиции обеспечивать быстрое динамичное рассмотрение вопросов.

Напомним, в четверг народные депутаты должны подать свои предложения по внесению изменений в действующее законодательство по предметам ведения комитетов.

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