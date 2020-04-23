Комітет рекомендував ВР ухвалити за основу законопроект щодо повернення закордонних активів

"Цей законопроект направлений на норми, пов’язані з поверненням активів з-за кордону. Зараз він розглядає можливість повертати активи у рамках цивільного процесу. Поруч із тим, як іде кримінальний процес або обвинувачення когось у певних корупційних діях, паралельно, щоб можна було подати цивільний позов і у цивільному процесі повертати активи. А друге - це можливість залучення інвестиційних судових фондів для того, щоб вони могли допомогати захищати інтереси України у судах. В чому особливість цих інвестиційних судових фондів? В тому, що Україна, як держава - нічого не платить, аж поки і за умови вони не повернуть якийсь актив назад до України. Якщо їм вдалося повернути, то вони отримують певний відсоток від вартості цих активів. Пропонується додати дві додаткові статті до законопроекту про АРМА, які якраз і регулюють таку можливість. У світовій практиці - 20-30%", - повідомила член комітету Галина Янченко.

Нагадаємо, за минулий рік до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надійшло понад 1,5 тисяч звернень від правоохоронних органів.