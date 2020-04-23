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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73444 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100764 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127141 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128050 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121455 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Комитет рекомендовал ВР принять за основу законопроект о возвращении иностранных активов

Комитет рекомендовал ВР принять за основу законопроект о возвращении иностранных активов

Киев  •  УНН

 • 12371 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Антикоррупционный комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", регистрационный номер №3304, который направлен на нормы, связанные с возвращением активов из-за рубежа. Об этом стало известно в ходе заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Этот законопроект направлен на нормы, связанные с возвращением активов из-за рубежа. Сейчас он рассматривает возможность возвращать активы в рамках гражданского процесса. Рядом с тем, как идет уголовный процесс или обвинение кого-то в определенных коррупционных действиях, параллельно, чтобы можно было подать гражданский иск и в гражданском процессе возвращать активы. А второе - это возможность привлечения инвестиционных судебных фондов для того, чтобы они помогали защищать интересы Украины в судах. В чем особенность этих инвестиционных судебных фондов? В том, что Украина, как государство - ничего не платит, пока и при условии если они не вернут какой-то актив обратно в Украину. Если им удалось вернуть, то они получают определенный процент от стоимости этих активов. Предлагается добавить две дополнительные статьи к законопроекту о АРМА, которые как раз и регулируют такую возможность. В мировой практике 20-30 - %", - сообщила член комитета Галина Янченко.

Напомним, за прошлый год в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений поступило более 1500 обращений от правоохранительных органов.

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