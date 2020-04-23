Комитет рекомендовал ВР принять за основу законопроект о возвращении иностранных активов

"Этот законопроект направлен на нормы, связанные с возвращением активов из-за рубежа. Сейчас он рассматривает возможность возвращать активы в рамках гражданского процесса. Рядом с тем, как идет уголовный процесс или обвинение кого-то в определенных коррупционных действиях, параллельно, чтобы можно было подать гражданский иск и в гражданском процессе возвращать активы. А второе - это возможность привлечения инвестиционных судебных фондов для того, чтобы они помогали защищать интересы Украины в судах. В чем особенность этих инвестиционных судебных фондов? В том, что Украина, как государство - ничего не платит, пока и при условии если они не вернут какой-то актив обратно в Украину. Если им удалось вернуть, то они получают определенный процент от стоимости этих активов. Предлагается добавить две дополнительные статьи к законопроекту о АРМА, которые как раз и регулируют такую возможность. В мировой практике 20-30 - %", - сообщила член комитета Галина Янченко.

Напомним, за прошлый год в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений поступило более 1500 обращений от правоохранительных органов.