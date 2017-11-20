Комітет охорони здоров'я ВР наполягає на відновленні перевірок постачальників продуктів у школі

“Я вважаю, що це повністю доречна ініціатива (відміна мораторію на перевірку постачальників харчування в школи і дитячі садки, озвучена нардепом С. Тригубенко — ред.) і його вже давно потрібно було відміняти. І взагалі не потрібно було її вводити, тому що обмеження потрібно вводити з розумом, а все, що стосується безпеки дітей, то однозначно мають бути перевірки”, — сказав О.Мусій.

Нардеп зазначив, що причиною частих отруєнь дітей у навчальних закладах також є ліквідація санепідемстанції.

“По — суті зараз немає кому і перевіряти, замість того, щоб ввести якість особливості перевірки бізнесу, то їх взяли і ліквідували зовсім, посилаючись на те, що санстанція тисне на бізнес. Я вважаю, що всі реформи потрібно робити “з розумом”, — додав О.Мусій.

Він наголосив, що скасувати мораторій на перевірки постачальникив дитячого харчування своєю постановою повинен Кабміну.

“Загалом перевірки регулює постанова Кабінету міністрів. І я не розумію як можна не перевіряти дитяче харчування або ліки, чи воду на безпеку. Наш комітет (охорони здоров’я — ред.) неодноразово піднімав це питання і звертався до уряду, але на жаль, їм наплювати і тому ми маємо такі негативні тенденції”, — зазначив О. Мусій.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, для того, щоб не наражати дітей на ризик отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше вирішити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.

Також нагадаємо, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.