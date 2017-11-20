Комитет здравоохранения ВР настаивает на восстановлении проверок поставщиков продуктов в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в школы и детские сады нужно отменить уже давно, ведь это вопрос, который касается безопасности детей. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, экс-министр здравоохранения Олег Мусий.
"Я считаю, что это полностью уместная инициатива (отмена моратория на проверку поставщиков питания в школы и детские сады, озвученная нардепом С.Тригубенко - ред.) и его уже давно нужно было отменять. И вообще не нужно было ее вводить, так как ограничения нужно вводить с умом, а все, что касается безопасности детей, то однозначно должны быть проверки", - сказал О.Мусий.
Нардеп отметил, что причиной частых отравлений детей в учебных заведениях также ликвидация санэпидемстанции.
"По - сути сейчас некому и проверять, вместо того, чтобы ввести качество особенности проверки бизнеса, то их взяли и ликвидировали совсем, ссылаясь на то, что санстанция давит на бизнес. Я считаю, что все реформы нужно делать «с умом», - добавил О.Мусий.
Он отметил, что отменить мораторий на проверки постачальникив детского питания своим постановлением должен Кабмин.
"В целом проверки регулирует постановление Кабинета министров. И я не понимаю как можно не проверять детское питание или лекарства, или воду на безопасность. Наш комитет (здравоохранения - ред.) неоднократно поднимал этот вопрос и обращался к правительству, но к сожалению, им наплевать и поэтому мы имеем такие негативные тенденции", - отметил О.Мусий.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (за низкого качества питания в учебных заведениях), правительство должно как можно скорее решить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.
Также напомним, что дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.