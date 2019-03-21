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Комітет міністрів РЄ закликав Росію надати правозахисникам доступ до Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Комітет міністрів Ради Європи закликав забезпечити правозахисним органам РЄ необмежений доступ на анексований Кримський півострів. Про це йдеться у поширеній у четвер заяві голови Комітету, міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.

Комітет міністрів РЄ закликав Росію надати правозахисникам доступ до Криму

"Цього тижня виповнюється 5 років з моменту незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. Я хочу нагадати про засудження Комітетом міністрів анексії, яка є порушенням міжнародного права і не може служити підставою для будь-яких змін їх статусу, а також знову заявити про свою прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Сойні.

"Комітет міністрів закликав забезпечити всім правозахисним органам Ради Європи повний і необмежений доступ на Кримський півострів. Вони повинні мати можливість безперешкодно здійснювати свою моніторингову діяльність з тим, щоб невідкладно зайнятися вирішенням проблем, пов'язаних з погіршенням стану в області прав людини і основних свобод", - додав він.

Нагадаємо, раніше ЄС зробив заяву щодо анексії Криму, закликавши країни ООН подумати про санкції проти РФ за те, що сталося з півостровом.

НАТО своєю чергою закликало Росію повернути контроль над Кримом Україні.

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