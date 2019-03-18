НАТО закликало Росію повернути контроль над Кримом Україні

"П'ять років тому Росія застосувала силу проти України, щоб нелегально і незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом для євроатлантичної безпеки. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ми не визнаємо і не визнаємо (у майбутньому - ред.). Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Крим це територія України", - йдеться у заяві.

Вказано, що союзники по НАТО глибоко стурбовані порушеннями прав людини, що здійснюються окупаційною владою в незаконно анексованому Криму проти українців, кримських татар і представників інших місцевих громад.

"НАТО закликає Росію негайно покласти край всім порушенням і зловживанням в незаконно анексованому Криму, звільнити українських політв'язнів і заручників і надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму. Будь-які спроби узаконити або унормувати нелегальну і незаконну анексію Криму повинні бути припинені, включаючи автоматичне введення російського громадянства, насильницькі переміщення населення, призов до армії Російської Федерації і незаконне проведення російських виборчих кампаній", - сказано у заяві.

У НАТО також засудили "триваюче і широкомасштабне нарощування військової міці Росії в Криму і стурбовані зусиллями Росії та заявленими планами подальшого нарощування військової міці в Чорноморському регіоні".

Також у заяві засуджєно будівництво Росією моста через Керченську протоку, який "представляє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України і створює додаткові труднощі для економіки України".

"Невиправдане застосування Росією військової сили проти українських кораблів і представників ВМС у районі Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року є частиною російських агресивних дій в регіоні більш широкого масштабу. Відповідно до резолюції 73/194 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 2018 року ми закликаємо Росію беззастережно звільнити затриманих українських членів екіпажу, повернути захоплені судна і виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ в українські порти в Азовському морі і свободу судноплавства", - йдеться у заяві.

"Реакція НАТО на боротьбу з незаконними діями Росії щодо України підтримує зусилля міжнародної спільноти, у тому числі санкції. Неможливо повернутися до "ведення бізнесу як зазвичай" (business as usual), поки не відбудеться чіткої, конструктивної зміни у діях Росії, які б демонстрували дотримання міжнародного права і її міжнародних зобов'язань та відповідальності", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше ЄС зробив заяву щодо анексії Криму, закликавши країни ООН подумати про санкції проти РФ за те, що сталося з півостровом.