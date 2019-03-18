НАТО призвало Россию вернуть контроль над Крымом Украине

"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы нелегально и незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом для евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не признаем (в будущем - ред.). Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым это территория Украины", - говорится в заявлении.

Указано, что союзники по НАТО глубоко обеспокоены нарушениями прав человека, совершаемых оккупационными властями в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

"НАТО призывает Россию немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым. Любые попытки узаконить или унормировать нелегальную и незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены, включая автоматическое введение российского гражданства, насильственные перемещения населения, призыв в армию Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний", - говорится в заявлении.

В НАТО также осудили "продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями России и заявленными планами дальнейшего наращивания военной мощи в Черноморском регионе".

Также в заявлении осуждено строительство Россией моста через Керченский пролив, который "представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и создает дополнительные трудности для экономики Украины".

"Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и представителей ВМС в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью российских агрессивных действий в регионе более широкого масштаба. В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2018 года мы призываем Россию безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу судоходства", - говорится в заявлении.

"Реакция НАТО на борьбу с незаконными действиями России в отношении Украины поддерживает усилия международного сообщества, в том числе санкции. Невозможно вернуться к "ведению бизнеса в привычном режиме" (business as usual), пока не произойдет четких, конструктивных изменений в действиях России, которые демонстрировали бы соблюдение международного права и ее международных обязательств и ответственности", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ЕС сделал заявление по аннексии Крыма, призвав страны ООН подумать о санкциях против РФ за то, что произошло с полуостровом.