Комісія НАТО-Україна обговорила ситуацію на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комісія НАТО-Україна обговорила ситуацію на сході України, висловивши занепокоєння з приводу гуманітарної ситуації в зоні конфлікту, а також порушення прав людини в Криму, і підкресливши важливість виконання мінських угод у повному обсязі, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.
Як зазначається, під час засідання за участю заступника Генсека НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартирі НАТО був пристуній міністр України у справах тимчасово окупованих територіях і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.
Під час засідання Комісії НАТО-Україна він поінформував союзників про ситуацію в області безпеки в Україні, а також проблеми, з якими стикаються біженці і внутрішньо переміщені особи.
"Союзники висловили занепокоєння з приводу гуманітарної ситуації в зоні конфлікту, а також порушення прав людини в Криму. Вони також підкреслили важливість виконання мінських угод у повному обсязі. Союзники знову підтвердили, що НАТО буде продовжувати надавати активну політичну і практичну підтримку Україні, у той час як уряд проводить життєво важливі реформи в секторі оборони і безпеки", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявив, що Альянс хоче співпраці з РФ, але не схвалює агресії в Україні.