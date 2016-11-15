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Комісія НАТО-Україна обговорила ситуацію на сході України

Комісія НАТО-Україна обговорила ситуацію на сході України

Київ • УНН

 • 7772 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комісія НАТО-Україна обговорила ситуацію на сході України, висловивши занепокоєння з приводу гуманітарної ситуації в зоні конфлікту, а також порушення прав людини в Криму, і підкресливши важливість виконання мінських угод у повному обсязі, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.

Як зазначається, під час засідання за участю заступника Генсека НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартирі НАТО був пристуній міністр України у справах тимчасово окупованих територіях і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Під час засідання Комісії НАТО-Україна він поінформував союзників про ситуацію в області безпеки в Україні, а також проблеми, з якими стикаються біженці і внутрішньо переміщені особи.

"Союзники висловили занепокоєння з приводу гуманітарної ситуації в зоні конфлікту, а також порушення прав людини в Криму. Вони також підкреслили важливість виконання мінських угод у повному обсязі. Союзники знову підтвердили, що НАТО буде продовжувати надавати активну політичну і практичну підтримку Україні, у той час як уряд проводить життєво важливі реформи в секторі оборони і безпеки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявив, що Альянс хоче співпраці з РФ, але не схвалює агресії в Україні.

Українські Національні Новини

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