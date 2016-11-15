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15 марта, 19:03 • 109780 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151376 просмотра

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Комиссия НАТО-Украина обсудила ситуацию на востоке Украины

Комиссия НАТО-Украина обсудила ситуацию на востоке Украины

Киев • УНН

 • 7771 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Комиссия НАТО-Украина обсудила ситуацию на востоке Украины, выразив обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в зоне конфликта, а также нарушение прав человека в Крыму, и подчеркнув важность выполнения минских соглашений в полном объеме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Как отмечается, в ходе заседания с участием заместителя Генсека НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире НАТО  присутствовал министр Украины по делам временно оккупированных территориях и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Во время заседания Комиссии НАТО-Украина он сообщил союзникам о ситуации в области безопасности в Украине, а также проблемы, с которыми сталкиваются беженцы и внутренне перемещенные лица.

"Союзники выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в зоне конфликта, а также нарушение прав человека в Крыму. Они также подчеркнули важность выполнения минских соглашений в полном объеме. Союзники подтвердили, что НАТО будет продолжать оказывать активную политическую и практическую поддержку Украине, в то время как правительство проводит жизненно важные реформы в секторе обороны и безопасности ", - говорится в сообщении.

Напомним, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявил, что Альянс хочет сотрудничества с РФ, но не одобряет агрессии в Украине .

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