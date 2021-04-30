Комерційного ринку ковідних вакцин не існує у світі — Степанов пояснив, чому в Україні немає платних щеплень

Цитата

“Щодо комерційного ринку я, як міністр охорони здоров’я, заявляю: будь ласка, всі хто має можливість поставити вакцину, яка зареєстрована на території України, — на комерційний ринок — будемо максимально цьому сприяти. Але немає жодної компанії, яка б прийшла та сказала: ми законтрактували, хочемо поставляти, допоможіть. Комерційного ринку у світі не існує — у світі тотальний дефіцит вакцин, скрізь зриваються поставки”, — пояснив Степанов.

Деталі

МОЗ не займається поставами вакцин на комерційний ринок і ніколи займатися такими поставками не буде, зауважив міністр Степанов.

Доповнення

За словами міністра Степанова, Україна вже повинна була отримати 3,9 млн доз, але через затримки поставок в усьому світі надійшло поки що 1 119 000 доз вакцин від різних виробників. Саме через перебої поставок вакцин в усьому світі МОЗ не може поки що вийти на потужності з вакцинації, до якої вже готова інфраструктура: 5,65 млн щеплень від COVID-19 на місяць.