Коммерческого рынка ковидних вакцин не существует в мире - Степанов объяснил, почему в Украине нет платных прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во всем мире не существует коммерческого рынка вакцин от COVID-19, так и нет компаний, которые начали бы их поставлять на платной основе в Украине. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.
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"О коммерческого рынка я, как министр здравоохранения, заявляю: пожалуйста, все кто имеет возможность поставить вакцину, которая зарегистрирована на территории Украины - на коммерческий рынок - будем максимально этому способствовать. Но нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: мы законтрактовали, хотим поставлять, помогите. Коммерческого рынка в мире не существует - в мире тотальный дефицит вакцин, везде срываются поставки", - пояснил Степанов.
Детали
Минздрав не занимается поставами вакцин на коммерческий рынок и никогда заниматься такими поставками не будет, отметил министр Степанов.
Дополнение
По словам министра Степанова, Украина уже должна была получить 3,9 млн доз, но из-за задержек поставок во всем мире поступило пока 1119000 доз вакцин от различных производителей. Именно из-за перебоев поставок вакцин во всем мире Минздрав не может пока выйти на мощности по вакцинации, к которой уже готова инфраструктура: 5,65 млн прививок от COVID-19 в месяц.