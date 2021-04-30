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Коммерческого рынка ковидних вакцин не существует в мире - Степанов объяснил, почему в Украине нет платных прививок

Киев  •  УНН

 • 16179 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во всем мире не существует коммерческого рынка вакцин от COVID-19, так и нет компаний, которые начали бы их поставлять на платной основе в Украине. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.

Цитата

"О коммерческого рынка я, как министр здравоохранения, заявляю: пожалуйста, все кто имеет возможность поставить вакцину, которая зарегистрирована на территории Украины - на коммерческий рынок - будем максимально этому способствовать. Но нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: мы законтрактовали, хотим поставлять, помогите. Коммерческого рынка в мире не существует - в мире тотальный дефицит вакцин, везде срываются поставки", - пояснил Степанов.

Детали

Минздрав не занимается поставами вакцин на коммерческий рынок и никогда заниматься такими поставками не будет, отметил министр Степанов.

Дополнение

По словам министра Степанова, Украина уже должна была получить 3,9 млн доз, но из-за задержек поставок во всем мире поступило пока 1119000 доз вакцин от различных производителей. Именно из-за перебоев поставок вакцин во всем мире Минздрав не может пока выйти на мощности по вакцинации, к которой уже готова инфраструктура: 5,65 млн прививок от COVID-19 в месяц.

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