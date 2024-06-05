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Командир рф отримав 10 років за наказ стріляти в цивільного, який відмовився закопати в ямі тіло знайомої

Командир рф отримав 10 років за наказ стріляти в цивільного, який відмовився закопати в ямі тіло знайомої

Київ • УНН

 • 48609 перегляди

російський воєначальник був засуджений до 10 років ув'язнення за наказ розстріляти цивільну людину, яка відмовилася поховати тіло знайомої в ямі.

Суд засудив командир військової частини рф до 10 років позбавлення волі за те, що він наказав стріляти в цивільного, який відмовився закопати в ямі тіло знайомої. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У результаті публічного обвинувачення прокурорами Сумської обласної прокуратури, командир 5 батареї 147 самохідного артилерійського полку сухопутних військ рф був визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни згідно зі статтями 28 та 438 Кримінального кодексу України.

Суд виписав йому заочний вирок у вигляді 10 років позбавлення волі.

У судовому процесі прокурори продемонстрували, що 9 березня 2022 року командир військової частини рф брав участь у нападі на мирного жителя, який разом зі знайомою їхав на автомобілі по дорозі "Суми – Полтава".

Під час обстрілу військовими блок-посту пасажирка автомобіля загинула. Не зважаючи на це, командир та його підлеглі змусили водія везти їх у визначеному напрямку. Пізнішезловмисники намагалися приховати злочин, наказавши закопати тіло жінки.

Наразі триває розслідування щодо осіб, які безпосередньо виконали обстріл автомобіля та вбили жінку, а також тих, хто давав накази щодо цього злочину.

Колишнього співробітника ДСНС засуджено до 10 років за співпрацю з російськими окупантами17.04.24, 02:53 • 23662 перегляди

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