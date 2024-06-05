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Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой
российский военачальник был приговорен к 10 годам заключения за приказ расстрелять гражданского человека, который отказался похоронить тело знакомой в яме.
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды
Сегодня, пятого июня, любители воздушных путешествий во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня воздушных шаров. Именно пятого июня 11783 года во французском городе Анноне братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре.
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость
На саммите G7 в Италии будут обсуждаться неизменная поддержка Украины, использование замороженных активов рф для оказания помощи Украине, дальнейшие санкции в отношении рф, меры по обеспечению экономической устойчивости и усиление приверженности поддержке развивающихся стран.
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"
Бывшего директора Государственной корпорации "Укрспецэкспорт" и сына экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будут судить по обвинению в злоупотреблении служебным положением по закупке электронного оборудования по завышенной цене.
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7, чтобы обсудить борьбу Украины с рф и возможности для продолжения поддержки, включая потенциальное использование замороженных российских средств для военных усилий Украины.
Палата представителей США приняла закон о введении санкций в отношении Международного уголовного суда
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в ответ на запрос прокурора МУС о выдаче ордера на арест израильских чиновников в связи с войной в Газе.
Хакеры атакуют: злоумышленники разослали фейковые приглашения от Донецкой ОВА на Глобальный саммит мира 2024
Хакеры создали поддельные учетные записи электронной почты, выдавая себя за сотрудников донецкой военной администрации, и разослали поддельные приглашения на Глобальный саммит мира 2024 от имени ее председателя.
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке
По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину
Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.
Словения признала независимым палестинское государство
Парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.