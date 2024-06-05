Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

Суд приговорил командир воинской части рф к 10 годам лишения свободы за то, что он приказал стрелять в Гражданского, который отказался закопать в яме тело знакомой. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В результате публичного обвинения прокурорами Сумской областной прокуратуры, командир 5 батареи 147 самоходного артиллерийского полка Сухопутных войск рф был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны согласно статьям 28 и 438 Уголовного кодекса Украины.

Суд выписал ему заочный приговор в виде 10 лет лишения свободы.

В судебном процессе прокуроры продемонстрировали, что 9 марта 2022 года командир воинской части рф участвовал в нападении на мирного жителя, который вместе со знакомой ехал на автомобиле по дороге "Сумы – Полтава".

Во время обстрела военными блок-поста пассажирка автомобиля погибла. Несмотря на это, командир и его подчиненные заставили водителя везти их в определенном направлении. Позже злоумышленники пытались скрыть преступление, приказав закопать тело женщины.

Сейчас продолжается расследование в отношении лиц, которые непосредственно выполнили обстрел автомобиля и убили женщину, а также тех, кто давал приказы по этому преступлению.

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