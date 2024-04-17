Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
khersonХерсон
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  75290 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  75650 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  91085 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  101523 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123216 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136031 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136241 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123373 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103077 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203577 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Бывшего сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области приговорили к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками.

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Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Социальная сеть X может начать взимать плату с новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов

Компания X может ввести оплату для новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов на платформе.

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Социальная сеть X может начать взимать плату с новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов

Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" запрезентовали новую систему "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" для учета объектов культурного наследия. На данный момент 105 532 объектов уже внесли в реестр.

Культура •   •  1345 просмотра
Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Сумской области.

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Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской области

На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState

российские войска продвинулись в Очеретино, но бои продолжаются в Бердичах, Красногоровке и к югу от Урожайного.

Война •   •  3032 просмотра
На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState

Будут судить: На Киевщине 42-летний отчим изнасиловал 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья

На Киевщине будут судить 42-летнего мужчину, который изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья.

Общество •   •  4330 просмотра
Будут судить: На Киевщине 42-летний отчим изнасиловал 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья

В Хорватии украинская сборная по боксу одержала победу на молодежном чемпионате Европы

Украинская сборная по боксу заняла первое общекомандное место на молодежном чемпионате Европы в Хорватии, завоевав 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

спорт •   •  5228 просмотра
В Хорватии украинская сборная по боксу одержала победу на молодежном чемпионате Европы

Израильский удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни 13 человек, в том числе 7 детей

По меньшей мере 13 человек, в том числе 7 детей, погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев в центральной части Газы.

Новости Мира •   •  5846 просмотра
Израильский удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни 13 человек, в том числе 7 детей

На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину

Предприятие на Львовщине систематически уклонялось от уплаты более 7,5 млн грн таможенных платежей, ввозя новые товары под видом бывших в употреблении.

Экономика •   •  7221 просмотра
На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину

Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство

Журналисты требуют увольнения Натальи Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за запрет освещения военных преступлений россии и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.

Война •   •  7234 просмотра
Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство