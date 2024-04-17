Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

В Херсонской области за коллаборационизм приговорен к 10 годам лишения свободы бывший работник ГСЧС. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В Херсонской области за коллаборационизм суд вынес приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных и местных органах в течение 15 лет для бывшего работника ГСЧС.

Осужденный также лишен специального звания капитана службы гражданской защиты.

Прокуроры убедительно доказали, что во время временной оккупации региона осужденный присоединился к незаконно созданному органу, где занимал должность "начальника юридического отдела". Он на псевдодолжности работал с документами, проводил инвентаризацию, осуществлял набор работников, за что получал зарплату в рублях.

К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма