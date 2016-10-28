Командувач Нацгвардії задекларував 200 тис. грн готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров подав електронну декларацію за 2015 рік, в якій повідомив, що отримав за минулий рік понад 292 тис. грн заробітної плати і задекларував готівкові кошти у сумі 200 тис. грн і 30 тис. дол. Відповідна декларація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією, за минулий рік Ю.Аллеров отримав зарплату, працюючи у Міноборони, 239 тис. 91 грн, а вже в Нацгвардії – 38 тис. 698 грн, його дружина – 53 тис. 261 грн.
Він задекларував готівкові кошти – 200 тис. грн і 30 тис. дол.
Ю.Аллеров повідомив, що проживає у квартирі у Львові метражем 97,2 кв.м, яка належить Національній гвардії України, дружина має земельну ділянку площею 0,24 кв.м.
Нинішній командувач Нацгвардії має у власності Mercedes-Benz E 200 2004 року випуску.