Командующий Нацгвардии задекларировал 200 тыс. грн и 30 тыс. долл. наличными
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров подал электронную декларацию за 2015 год, в которой сообщил, что получил за прошлый год более 292 тыс. грн заработной платы и задекларировал наличные средства в сумме 200 тыс. грн и 30 тыс. долл. Соответствующая декларация обнародована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, за прошлый год Ю.Аллеров получил зарплату, работая в Минобороны, 239 тыс. 91 грн, а уже в Нацгвардии - 38 тыс. 698 грн, его жена - 53 тыс. 261 грн.
Он задекларировал наличные средства - 200 тыс. грн и 30 тыс. долл.
Ю.Аллеров сообщил, что проживает в квартире во Львове метражом 97,2 кв.м, принадлежащей Национальной гвардии Украины, жена имеет земельный участок площадью 0,24 кв.м.
Нынешний командующий Нацгвардии имеет в собственности Mercedes-Benz E 200 2004 года выпуска.