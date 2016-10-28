Командующий Нацгвардии задекларировал 200 тыс. грн и 30 тыс. долл. наличными

Согласно декларации, за прошлый год Ю.Аллеров получил зарплату, работая в Минобороны, 239 тыс. 91 грн, а уже в Нацгвардии - 38 тыс. 698 грн, его жена - 53 тыс. 261 грн.

Он задекларировал наличные средства - 200 тыс. грн и 30 тыс. долл.

Ю.Аллеров сообщил, что проживает в квартире во Львове метражом 97,2 кв.м, принадлежащей Национальной гвардии Украины, жена имеет земельный участок площадью 0,24 кв.м.

Нынешний командующий Нацгвардии имеет в собственности Mercedes-Benz E 200 2004 года выпуска.