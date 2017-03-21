Командири бойовиків збільшили термін перебування на передовій - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Командування незаконних збройних формувань збільшило терміни перебування підрозділів на передових позиціях, передає УНН з посиланням на прес-службу головного управління розвідки Міноборони.
За інформацією ГУР, командуванням російських окупаційних військ до командирів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ доведено розпорядження щодо запобігання подальшому зниженню укомплектованості посад рядового та сержантського складу передових підрозділів.
"Зокрема, заборонено надання особовому складу відпусток, у т.ч. за сімейними обставинами, збільшено терміни перебування (ротації) підрозділів на передових позиціях, а за порушення військової дисципліни військовослужбовці можуть бути позбавлені додаткової грошової винагороди та права на ротацію на один і більше період", - зазначили у прес-службу розвідки.
У зв’язку з цим, як поінформували у розвідці, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК перенесено ротацію розвідувальних підрозділів та оформляються списки порушників військової дисципліни, які будуть позбавлені права на заміну.
У той же час, додали у ГУР, військовослужбовцям 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК знижено розмір грошового забезпечення.
Нагадаємо, незаконні збройні формування втратили п’ятьох бойовиків після намагання спровокувати бойові сутички з українськими військовими.